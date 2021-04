Corsa delle Rose. 26 settembre 2021 a Lignano (Di domenica 11 aprile 2021) La Corsa delle Rose si sposta, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, al 26 settembre 2021, ma non si ferma: la manifestazione organizzata dal Running Team Conegliano, in collaborazione con il Comune di Lignano, con la Onlus Lignano in Fiore, con Lignano Pineta Spa e con Bell’Italia-Efa Village, si svolgerà dal 18 al 25 aprile in modalità virtuale. I partecipanti (donne, ma anche uomini perché l’appuntamento non è riservato al “gentil sesso”) potranno cimentarsi, nella settimana compresa tra le due date, sui percorsi che caratterizzano l’evento podistico di Lignano Sabbiadoro: entrambi i tracciati – 5 e 9 km, con partenza da piazza Marcello d’Olivo, in località Pineta – saranno opportunamente segnalati per tutto il periodo ... Leggi su udine20 (Di domenica 11 aprile 2021) Lasi sposta, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, al 26, ma non si ferma: la manifestazione organizzata dal Running Team Conegliano, in collaborazione con il Comune di, con la Onlusin Fiore, conPineta Spa e con Bell’Italia-Efa Village, si svolgerà dal 18 al 25 aprile in modalità virtuale. I partecipanti (donne, ma anche uomini perché l’appuntamento non è riservato al “gentil sesso”) potranno cimentarsi, nella settimana compresa tra le due date, sui percorsi che caratterizzano l’evento podistico diSabbiadoro: entrambi i tracciati – 5 e 9 km, con partenza da piazza Marcello d’Olivo, in località Pineta – saranno opportunamente segnalati per tutto il periodo ...

