Coronavirus | Occhiuto FI | La prossima settimana decisiva per programmare riaperture

(Di domenica 11 aprile 2021) «La campagna di vaccinazione sta proseguendo bene, mirata soprattutto agli over 80 e ai più fragili, e anche per questo i dati dei contagi sono in costante miglioramento. Lasarà una...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Occhiuto

Gazzetta del Sud

Lo afferma in una nota Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.Cittadini e imprese, dopo tanti sacrifici, si aspettano un cronoprogramma per un graduale ritorno alla normalità', incalza anche Roberto, capogruppo di FI alla Camera. Tra indice Rt, ...Adesso è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, i nostri concittadini si aspettano questo». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.Il Sindaco Occhiuto ha proclamato per la giornata di domani ... Covid e la maggior parte degli operatori sanitari é impegnata sul fronte pandemico del coronavirus, sono stati eseguiti, nell’ anno ...