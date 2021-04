"Come sistemano Harry e William". Indiscrezioni sul funerale del principe Filippo: qui esplodono i Windsor (Di domenica 11 aprile 2021) Harry e William non si vedono da circa un anno e in questo periodo di lontananza hanno anche parlato veramente poco, ma si ritroveranno fianco a fianco in occasione del funerale del nonno, il principe Filippo. Il duca di Sussex infatti è in viaggio per tornare a casa e sabato prossimo si ritroverà accanto al fratello per le esequie, che saranno celebrate davanti a 30 persone per il rispetto delle norme anti-Covid. Secondo l'Evening Standard, Harry e William non dovrebbero portare il feretro, ma camminare fianco e fianco nell'accompagnare il nonno durante la cerimonia funebre. Da due anni si sa i rapporti tra i due fratelli si sono raffreddati, ma uno degli ultimi desideri del principe Filippo era quello di "appianare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021)non si vedono da circa un anno e in questo periodo di lontananza hanno anche parlato veramente poco, ma si ritroveranno fianco a fianco in occasione deldel nonno, il. Il duca di Sussex infatti è in viaggio per tornare a casa e sabato prossimo si ritroverà accanto al fratello per le esequie, che saranno celebrate davanti a 30 persone per il rispetto delle norme anti-Covid. Secondo l'Evening Standard,non dovrebbero portare il feretro, ma camminare fianco e fianco nell'accompagnare il nonno durante la cerimonia funebre. Da due anni si sa i rapporti tra i due fratelli si sono raffreddati, ma uno degli ultimi desideri delera quello di "appianare le ...

