Cassano sempre più scatenato: bordate contro l’Inter, Lukaku e Conte (Di domenica 11 aprile 2021) Antonio Cassano è sempre più scatenato, l’ex calciatore continua a commentare le partite del campionato di Serie A e non è di certo soddisfatto del gioco dell’Inter. I nerazzurri sono ormai ad un passo dallo scudetto, soprattutto nelle ultime partite si è vista una squadra poco spettacolare ma molto concreta. La strategia può essere considerata vincente in Italia, ma in Champions League non porta grossi risultati come confermato proprio dai nerazzurri, eliminati già dalla fase a gironi. Il barese ha messo nel mirino anche l’attaccante Lukaku e proprio l’allenatore Antonio Conte. Le bordate di Cassano Foto di Matteo Bazzi / AnsaIn primo piano il successo dell’Inter contro il Sassuolo: “l’altro giorno ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021) Antoniopiù, l’ex calciatore continua a commentare le partite del campionato di Serie A e non è di certo soddisfatto del gioco del. I nerazzurri sono ormai ad un passo dallo scudetto, soprattutto nelle ultime partite si è vista una squadra poco spettacolare ma molto concreta. La strategia può essere considerata vincente in Italia, ma in Champions League non porta grossi risultati come confermato proprio dai nerazzurri, eliminati già dalla fase a gironi. Il barese ha messo nel mirino anche l’attaccantee proprio l’allenatore Antonio. LediFoto di Matteo Bazzi / AnsaIn primo piano il successo delil Sassuolo: “l’altro giorno ...

