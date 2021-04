Cassano: "Fossi un giocatore dell'Inter chiederei di mandar via Conte" (Di domenica 11 aprile 2021) Antonio Cassano è ancora una volta duro nei confronti dell'Inter e del suo allenatore, Antonio Conte Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) Antonioè ancora una volta duro nei confrontie del suo allenatore, Antonio

Advertising

Tomele03 : Fossi Antonio Cassano mi ficcherei un paletto nel culo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Cassano: 'Fossi un giocatore dell'#Inter chiederei di mandar via #Conte' - DamianoOrsi1 : @Gazzetta_it Io fossi un giornale serio non farei interviste a cassano.. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Cassano: 'Fossi un giocatore dell'#Inter chiederei di mandar via #Conte' - Gazzetta_it : VIDEO #Cassano: 'Fossi un giocatore dell'#Inter chiederei di mandar via #Conte' -