Calcio | Serie A | le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari | Conte sceglie Sensi e Sanchez

(Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate ledi, lunch match della 30/a giornata diA, che si giocherà alle 12.30 a San Siro. Il tecnico nerazzurro, Antonio, che ritrova Bastoni in difesa dopo la squalifica, schiera a centrocampo Brozovic in mezzo aed Eriksen. Sulla destra fuori Hakimi, al suo posto c'è Darmian. Davanti confermata la presenza dicon Lukaku. L'allenatore dei sardi, Leonardo Semplici, si schiera a specchio, col 3-5-2, eCarboni nel terzetto difensivo con Godin e Rugani. Sulla corsia sinistra c'è Nandez con Zappa a destra, davanti coppia d'attacco Joao Pedro-Pavoletti. Queste le. ...

Advertising

tuttosport : Tosse improvvisa durante la conferenza di #Pirlo ?? - SkySport : PARMA-MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Rebic (8') ? #Kessié (43') ? #Gagliolo (66') ? #Leao (90+4') ??… - SkySport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 30^ giornata - MCalcioNews : Cassano al veleno: 'Il calcio di Conte mi fa rabbrividire. Al presidente direi di mandarlo via'… - cn1926it : #Ziliani punge: “La #SerieA è quel campionato in cui per squalificare #Buffon…” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

I sardi hanno a disposizione nove partite per scongiurare l'incuboB e ottenere la salvezza. A preoccupare Leonardo Semplici è l'indisponibilità di Cragno, fermato dal Covid.... gara valida per la trentesima giornata del campionato diA 2020/2021 MILANO " Tutto pronto per l'inizio di Sampdoria - Napoli, gara valida per la trentesima giornata del campionato di...Con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook la Florentia San Gimignano, guidata dal presidente Tommaso Becagli, conferma la sua peculiarità nel panorama del calcio femminile italiano. Sono par ...Milano, 11 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, lunch match della 30/a giornata di Serie A, che si giocherà alle 12.30 a San Siro. Il tecnico ...