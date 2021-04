Calcio | Darmian stende il Cagliari | 11 vittorie di fila per l’Inter che resta a +11 sul Milan 2

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – In avvio di ripresa Inter ancora in attacco, Sensi calcia dal limite dell'area deto sulla destra, mirando al secondo palo, Vicario vola e devia in tuffo. Al 13? prosegue la sfida tra Eriksen e il portiere debuttante: altro destro del centrocampista dal limite dell'area, parata e palla in corner. Poco dopo ci prova anche Lukaku dai venti metri ma il tiro non è troppo angolato e il portiere rossoblù blocca. Al 24? traversa di De Vrij, angolo dalla destra, stacco a centro area del difensore olandese: Vicario è battuto ma lo salva il montante. Poco dopo Conte inserisce Lautaro e Hakimi per Sanchez e Young.