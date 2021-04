Bettini: 'Il mio progetto per aiutare Letta e il partito non è una corrente' (Di domenica 11 aprile 2021) Si fa sempre più strada a sinistra l'idea di un campo democratico che possa coinvolgere diverse forze politiche. Goffredo Bettini parla della piattaforma politica rivolta al Pd e a tutto il campo ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021) Si fa sempre più strada a sinistra l'idea di un campo democratico che possa coinvolgere diverse forze politiche. Goffredoparla della piattaforma politica rivolta al Pd e a tutto il campo ...

Advertising

HuffPostItalia : Bettini: 'Il mio progetto aiuterà Letta, non è una corrente' - globalistIT : - AndIreGiu : RT @Phastidio: Il chiacchiericcio romano proprio non riesce a fare a meno delle vulcaniche idee di questo Bettini, pare Goffredo Bettini:… - oldmanandsea1 : RT @fenice_risorta: Non é una #corrente é solo vento di #flatulenze?????? - fenice_risorta : Non é una #corrente é solo vento di #flatulenze?????? -