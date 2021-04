Atp Cagliari 2021: Sonego conquista il secondo titolo in carriera. La vittoria dell’umiltà (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego ha conquistato l’Atp 250 di Cagliari 2021, battendo Laslo Djere per 2-6, 7-6(5), 6-4. L’azzurro ha sofferto le offensive particolarmente pungenti del serbo, nel corso di un primo parziale da dimenticare, sebbene abbia attuato una reazione da vero campione. Sonego ha continuato a esprimere il proprio tennis, non sottovalutando le abilità dell’avversario e mostrando una determinazione rilevante, unita a una voglia di vincere lodevole, commovente per il pubblico italiano. La potenza del dritto dell’atleta torinese ha fatto la differenza in positivo, così come la consueta efficacia di una prima ‘pesantissima’, mai agevole da fronteggiare per l’abile Djere. Sonego è riuscito ad avere la meglio su uno specialista della terra rossa, on fire durante la settimana isolana e ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzohato l’Atp 250 di, battendo Laslo Djere per 2-6, 7-6(5), 6-4. L’azzurro ha sofferto le offensive particolarmente pungenti del serbo, nel corso di un primo parziale da dimenticare, sebbene abbia attuato una reazione da vero campione.ha continuato a esprimere il proprio tennis, non sottovalutando le abilità dell’avversario e mostrando una determinazione rilevante, unita a una voglia di vincere lodevole, commovente per il pubblico italiano. La potenza del dritto dell’atleta torinese ha fatto la differenza in positivo, così come la consueta efficacia di una prima ‘pesantissima’, mai agevole da fronteggiare per l’abile Djere.è riuscito ad avere la meglio su uno specialista della terra rossa, on fire durante la settimana isolana e ...

Advertising

c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - andrea_pecchia : Infinito Lorenzo #Sonego: rimonta #Djere, conquista il suo secondo titolo di carriera e sale in classifica #ATP al… - zazoomblog : Lorenzo Sonego conquista il titolo all’Atp 250 Cagliari 2021: nuova classifica e montepremi - #Lorenzo #Sonego… - _cristianoit : @Piojercita @heidicortes @MarianaGlezC @betol @torresbob8 @ABH0106 Atp 250 Cagliari...arcilla rossa..Annie ?? Club i… - andrea_pecchia : Infinito Lorenzo #Sonego: rimonta #Djere, conquista il suo secondo titolo di carriera e sale in classifica #ATP al… -