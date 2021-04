Ascolti TV | Sabato 10 aprile 2021 Amici ‘cala’ 26% ma doppia la replica di Sotto Copertura 13 8% Bene Città Segrete 9 4%

(Di domenica 11 aprile 2021) Alessandra Amoroso adNella serata di ieri,10, su Rai1 ladi, in onda dalle 21.32 alle 24.25, ha conquistato 3.125.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5, in onda dalle 21.23 alle 24.38, ha raccolto davanti al video 5.734.000 spettatori pari al 26% di share (Buonanotte 3.007 – 29.7%). Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.364.000 spettatori (5.1%), Blue Bloods da 1.300.000 spettatori (4.9%) e Instinct da 947.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 Wonder Park ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (4.3%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 2.248.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Rete4 Bernadette: Miracolo a ...

Una serata davvero ricca quella di10 aprile 2021. Televisivamente parlando, ovviamente. In prima serata su Rai1 c'era grande attesa per 'Sotto copertura', la fiction che ripercorre la cattura del boss del Clan dei Casalesi ...Perché se gli altri giorni della settimana sembrano sorridere a Rai1, lo dimostrano glifaraonici delle fiction , è proprio ilsera a mostrare la drammatica carenza di propositività da ...Inutile dire che il post ha ricevuto un boom di like e commenti e l’immagine ha anche smentito le polemiche nate per la sfida degli ascolti.Ieri, sabato 10 aprile 2021, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 9.749.000 spettatori totali ...