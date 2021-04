Amici 2021, l'eliminato della quarta puntata (Di domenica 11 aprile 2021) Andando avanti con le puntate del serale, si sa, le eliminazioni fanno sempre più male. E quella della quarta serata di Amici è stata un'eliminazione destinata a fare molto rumore. L'eliminata della ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Andando avanti con le puntate del serale, si sa, le eliminazioni fanno sempre più male. E quellaserata diè stata un'eliminazione destinata a fare molto rumore. L'eliminata...

Advertising

LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - aranciaverde : RT @alfredoferrante: Breve storia dei #novax: un articolo da leggere davvero tutto d'un fiato. Come sempre, bravi agli amici de @ilpost h… - Eclissi18 : RT @leonemaschio: Bella gente pomeriggio spero buono a tutti voi amici del mio ?? ma deluso, per paura di morire abbiamo rinunciato a vivere… -