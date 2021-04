Zona arancione in Friuli Venezia Giulia (Di sabato 10 aprile 2021) Dal 12 aprile il Friuli Venezia Giulia torna in Zona arancione. La Regione si trova in Zona rossa dal 15 marzo.Lunedì riapriranno negozi e altri servizi come i saloni di parrucchieri ed estetisti. Nelle scuole riprendono le lezioni in presenza per tutte le seconde e terze medie e al 50% per gli studenti delle scuole superiori. Si potrà tornare a spostarsi all’interno del proprio comune senza autocertificazione. Restano però chiusi bar e ristoranti, mentre prosegue il servizio per asporto. Secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, l’indice Rt puntuale in Friuli Venezia Giulia è sceso a 0,79. E’ il valore più basso tra quello registrato dalle regioni. Migliorano gli indicatori, ma resta ancora alta la ... Leggi su udine20 (Di sabato 10 aprile 2021) Dal 12 aprile iltorna in. La Regione si trova inrossa dal 15 marzo.Lunedì riapriranno negozi e altri servizi come i saloni di parrucchieri ed estetisti. Nelle scuole riprendono le lezioni in presenza per tutte le seconde e terze medie e al 50% per gli studenti delle scuole superiori. Si potrà tornare a spostarsi all’interno del proprio comune senza autocertificazione. Restano però chiusi bar e ristoranti, mentre prosegue il servizio per asporto. Secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, l’indice Rt puntuale inè sceso a 0,79. E’ il valore più basso tra quello registrato dalle regioni. Migliorano gli indicatori, ma resta ancora alta la ...

