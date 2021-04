Vorrei soltanto vedere mio padre

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 aprile 2021) Mioha 81 anni, non ha il Covid per fortuna, ma sfortunatamente ha il diabete e altre patologie gravi che lo hanno costretto a diversi interventi, uno alla spalla, uno a un polmone, due alla gamba sinistra, che alla fine è stata amputata. Per questa serie di problemi a catena che i medici chiamano “comorbilità” è in ospedale dalla fine di gennaio. Dal 30 gennaio per la precisione. E a essere ancora più precisi, non è in un ospedale, ma ha girato per ospedali. Ne ho contati sei, tra pronto soccorso, cliniche e ricoveri ospedalieri veri e propri. L’ultimo ricovero, il più lungo, è di un mese, in un ottimo ospedale della capitale con professionisti eccellenti e splendide persone. Anche nelle altre strutture, a dir la verità, ho incontrato ottimi professionisti e splendide persone. Anche se mi accorgo, scrivendo questo articolo, che forse dovrei dire “ho parlato”, ...