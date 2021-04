Verissimo | ospiti e anticipazioni della puntata del 10 aprile

(Di sabato 10 aprile 2021) Appuntamento da non perdere oggi, sabato 102021, con un’altradiin onda su Canale5 a partire dalle 15.30 Appuntamento imperdibile conoggi, sabato 102021, con una nuovaa partire dalle 15:30 su Canale5. Come ospite ci saranno Pio e Amedeo, che saranno protagonista con uno show comico L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitcultura : Sabato 10 aprile 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, Italia Sì! - PotereaiSith : RT @TUTTOJUVE_COM: Sabato, Alvaro Morata e la moglie Alice saranno ospiti a Verissimo su Canale 5 - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Domani torna #Verissimo il salotto preferito della tv, ospiti: #RaulBova #SerenaAutieri #Stash #StefanoDeMartino #Emanuele… - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Tommaso Stanzani, Alice Campello e gli altri ospiti di Verissimo di sabato 10 aprile' su Medias… - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti Pio e Amedeo, Alice Campello e Alvaro Morata, Raoul Bova e Serena Autieri, Luca Barbarossa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo ospiti

Mediaset Play

Belen Rodriguez , nota showgirl argentina, è una delle prossimedi Canzone segreta , il varietà del venerdì sera di Rai1 condotto da Serena Rossi in onda ...nascitura in un'intervista a...Purtroppo, però, è andata così, e domani potremo ascoltare il parere di Tommaso a: il ballerino sarà uno deglidel talk show di Silvia Toffanin. Ma è anche attraverso i social che ...Appuntamento da non perdere oggi, sabato 10 aprile 2021, con un'altra puntata di Verissimo in onda su Canale5 a partire dalle 15.30 ...Tommaso Stanzani sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda domani su Canale 5. Iva Zanicchi, drammatica testimonianza a mesi di distanza: come la ha ridotta il coronavirus.