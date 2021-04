Uomini e Donne, protagonista fa partire una denuncia: “Violenza nei miei confronti” (Di sabato 10 aprile 2021) Aurora Tropea alla fine ha mantenuto la sua parola. La protagonista del trono over di Uomini e Donne ha denunciato Giancarlo Cellucci, colpevole di aver dichiarato in trasmissione di avere dei filmati privati insieme alla dama. Supportata anche da Selvaggia Lucarelli, Aurora ha deciso di rivolgersi alle autorità per quello che è accaduto alla corte di Maria De Filippi. “Ho denunciato chi dovevo denunciare, se l’è meritato perché non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio. Sono stata malissimo. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Sono passata per quello che non ero, e questo è stato fatto di proposito. Era tutto organizzato per farmi passare per quella sempre arrabbiata, sempre triste, quando invece sono una persona allegra. Tornerei ... Leggi su biccy (Di sabato 10 aprile 2021) Aurora Tropea alla fine ha mantenuto la sua parola. Ladel trono over dihato Giancarlo Cellucci, colpevole di aver dichiarato in trasmissione di avere dei filmati privati insieme alla dama. Supportata anche da Selvaggia Lucarelli, Aurora ha deciso di rivolgersi alle autorità per quello che è accaduto alla corte di Maria De Filippi. “Hoto chi dovevore, se l’è meritato perché non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio. Sono stata malissimo. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Sono passata per quello che non ero, e questo è stato fatto di proposito. Era tutto organizzato per farmi passare per quella sempre arrabbiata, sempre triste, quando invece sono una persona allegra. Tornerei ...

