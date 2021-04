Un operaio è stato licenziato dopo un post di una fiction su Facebook (Di sabato 10 aprile 2021) Fine del rapporto di lavoro dopo 21 anni come tecnico di magazzino nell’ex Ilva di Taranto: «Ho fatto solo copia e incolla di un post su Facebook e per questo sono stato licenziato da ArcelorMittal, dopo un provvedimento disciplinare di sospensione». Riccardo Cristallo, 45 anni, di Taranto, sposato e padre di due figli, racconta di aver ricevuto la lettera di licenziamento dalla società che gestisce il sito siderurgico del capoluogo ionico nel quale è entrato il 12 luglio 2000. «ArcerlorMittal mi contesta di aver leso l’immagine della società», dice il lavoratore. «E questo perché, qualche giorno fa ho condiviso sulla pagina Facebook che ho con mia moglie un post scritto da altri con cui si invitava a vedere la fiction ‘Svegliati amore ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 10 aprile 2021) Fine del rapporto di lavoro21 anni come tecnico di magazzino nell’ex Ilva di Taranto: «Ho fatto solo copia e incolla di unsue per questo sonoda ArcelorMittal,un provvedimento disciplinare di sospensione». Riccardo Cristallo, 45 anni, di Taranto, sposato e padre di due figli, racconta di aver ricevuto la lettera di licenziamento dalla società che gestisce il sito siderurgico del capoluogo ionico nel quale è entrato il 12 luglio 2000. «ArcerlorMittal mi contesta di aver leso l’immagine della società», dice il lavoratore. «E questo perché, qualche giorno fa ho condiviso sulla paginache ho con mia moglie unscritto da altri con cui si invitava a vedere la‘Svegliati amore ...

