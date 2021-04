Tragedia a Roma: 16enne cade dalla tromba delle scale e muore (Di sabato 10 aprile 2021) Tragedia a Roma, in via Devich, dove giovedì scorso nel pomeriggio è stato trovato morto un ragazzo di 16 anni. Il giovane è precipitato dal quinto piano della tromba delle scale del palazzo dove abitava. Le dinamiche sono tutte da accertare: la salma del 16enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli agenti di Polizia del Commissariato Esposizione, intervenuti sul posto, stanno indagando per capire cosa sia successo. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021), in via Devich, dove giovedì scorso nel pomeriggio è stato trovato morto un ragazzo di 16 anni. Il giovane è precipitato dal quinto piano delladel palazzo dove abitava. Le dinamiche sono tutte da accertare: la salma delè stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli agenti di Polizia del Commissariato Esposizione, intervenuti sul posto, stanno indagando per capire cosa sia successo. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma Sabato 10 aprile 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, Italia Sì! ... Ordinario di Teologia morale alla Pontificia Università Lateranense, da Roma. Tra gli argomenti ... Ultimo ma non meno importante il ricordo della tragedia della Moby Prince al suo 30esimo anniversario. ...

Tivoli, incendio in appartamento, muore donna 64enne Tragedia nella notte di venerdì in un palazzo di via Bernini, a Villanova, non lontano da Tivoli. Una donna di 64 anni con problemi di deambulazione è morta nell'incendio del suo appartamento al terzo ...

Roma, tragedia a Tor Bella Monaca: litiga con il vicino e muore lanciandosi dal 13° piano Corriere della Sera Roma, sedicenne morto cadendo da scale: ipotesi sfida social È accaduto a Roma nel pomeriggio dello scorso 8 aprile. Al momento si sta cercando di capire se la tragedia sia scaturita d aun incidente o da una sfida social. Le indagini proseguono, è ancora giallo ...

Incendio nella notte a Tivoli, morta un'anziana nel quatiere di Favale Tragedia nella notte a Favale, quartiere periferico di Tivoli. Dopo dopo l’1.30 di questo sabato è morta per le conseguenze di un incendio una donna di 64 anni.

