Torino | Nicola | «Non abbiamo fatto nulla Ma sono soddisfatto»

(Di sabato 10 aprile 2021) Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Nonancora. La posizione di classifica non ci rende soddisfatti. Siamo però contenti del percorso che stiamo portando avanti. Sanabria, Belotti e Zaza hannoun grande lavoro, questo testimonia la compattezza del gruppo». DE PAUL – «Non è stato facile bloccarlo. Lolimitato con un ottimo lavoro di squadra». BREMER – «È incredibile, ha un ampio margine di crescita. A parte lui, è stato bravo anche Izzo che non era al massimo della forma ma ha ...

Advertising

ItaSportPress : Torino, Nicola: 'Vittoria arrivata con la compattezza del gruppo' - - MasterblogBo : UDINE (ITALPRESS) - Belotti torna al gol in campionato dopo due mesi e regala tre punti d'oro al Torino in casa del… - CalcioPillole : Torino, Nicola: “Non abbiamo fatto ancora nulla” - CinqueNews : Udinese-Torino 0-1: a Nicola basta Belotti. Numeri e statistiche - Toro_News : ?? | POSTPARTITA Il commento di mister #Nicola al termine di #UdineseTorino #SerieA #ToroNews -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Nicola

Commenta per primo Udinese -0 - 1 Milinkovic - Savic 6 : attento sulle conclusioni dalla distanza di De Paul. Nella ... Il suo ingresso non regala aquanto desiderato) Belotti 7 : lotta, ...Nella ripresa ilcomincia a scrollarsi un po' di paura e macina un po' di gioco, soprattutto sulle fasce con le fiscese di Ansaldi e Vojvoda. La squadra di Davidetrova la rete del ...Davide Nicola ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita contro l’Udinese. Le dichiarazioni dell’allenatore del Torino: “Non abbiamo ancora fatto nulla. La posizione di classifica non ci ...Nell’ultimo anticipo del sabato sera il Torino di Nicola espugna la Dacia Arena di Udine grazie ad un calcio di rigore realizzato da Belotti al 61esimo minuto. I granata hanno capitalizzato al massimo ...