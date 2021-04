Tommaso Stanzani dopo Amici lancia una frecciatina ai giudici che si complimentano con lui: 'Sì, ma mi avete buttato fuori' (Di sabato 10 aprile 2021) Tommaso Stanzani ospite a Verissimo lancia un a frecciatina ai tre giudic i. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Savoia intervistati da Silvia Toffanin lo hanno descritto come un ragazzo d'oro e ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021)ospite a Verissimoun aai tre giudic i. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Savoia intervistati da Silvia Toffanin lo hanno descritto come un ragazzo d'oro e ...

Advertising

Hely_aa : RT @Onefire95582124: LA CELENTANO CHE SUBITO DOPO L'ELIMINAZIONE DI TOMMASO, CERCA IN TUTTI I MODI DI RACCOMANDARE SUO FIGLIO DIO STANZANI… - emmelleissa : RT @Onefire95582124: LA CELENTANO CHE SUBITO DOPO L'ELIMINAZIONE DI TOMMASO, CERCA IN TUTTI I MODI DI RACCOMANDARE SUO FIGLIO DIO STANZANI… - MariaRo90140382 : RT @Onefire95582124: LA CELENTANO CHE SUBITO DOPO L'ELIMINAZIONE DI TOMMASO, CERCA IN TUTTI I MODI DI RACCOMANDARE SUO FIGLIO DIO STANZANI… - BITCHYFit : Tommaso Stanzani a Verissimo imita Alessandra Celentano - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Tommaso Stanzani: l'intervista integrale' su Mediaset Play -