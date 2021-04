Taekwondo | Europei 2021 | Taekwondo | Europei 2021 | Armeria e Rotolo si fermano ai quarti L’Italia si aggrappa a Simone Alessio

(Di sabato 10 aprile 2021) Terza giornata di gare in quel di Sofia, dove sono in corso di svolgimento glidi. Andiamo a vedere come sono andate le cose per i colori azzurri, in questa prima parte di programma, sui tatami del Grand Hotel Millennium della capitale bulgara. Uomini -74 kg Samuele Baliva cede al primo turno abbandonando la competizione dopo la sconfitta fatta registrare contro il polacco Karol Wladys Robak, che si impone 17-7 nei sedicesimi e pone fino al cammino dell’azzurro. Uomini -80 kgnon sbaglia un colpo sbaragliando la concorrenza e avanzando sino aidi finale. Fatti fuori nell’ordine, dal nativo di Livorno: il serbo Stefan Takov (15-10) nei 1/16esimi di finale e il bulgaro Teodor Zdravkov (15-2) ...

SOFIA (BULGARIA) - Primo podio per l'Italia delagli2021 di Sofia (Bulgaria). Simone Crescenzi, nella categoria - 63kg, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo. Una bella gara per il 23enne laziale, che negli incontri ...L'azzurro, bronzo aglidia Sofia: 'Podio importante, dopo un anno di assenza dalle gare, per ripartire nel modo migliore. Questo piazzamento è anche per i miei compagni, la famiglia e i nonni che non ci ...Terza giornata di gare in quel di Sofia, dove sono in corso di svolgimento gli Europei 2021 di taekwondo. Andiamo a vedere come sono andate le cose per i colori azzurri, in questa prima parte di progr ...Sofia – Dagli Europei di Sofia, in corso in Bulgaria fino a domani, arriva una medaglia importante per l’Italia nel taekwondo. Simone Crescenzi sale sul terzo gradino del podio e lo fa dopo un ...