Serie A, Spezia-Crotone: le formazioni ufficiali

Serie A, il programma e i risultati di sabato 10 aprile. Apre Spezia-Crotone, chiude Udinese-Torino. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 10 aprile. Apre Spezia-Crotone, chiude Udinese-Torino. Alle 18 Parma-Milan.

Serie A, il programma di sabato 10 aprile

Di seguito il programma di Serie A di sabato 10 aprile, sfide valide per la trentesima giornata di campionato.

Spezia-Crotone (ore 15)
Parma-Milan (ore 18)
Udinese-Torino (ore 20:45)

Nello Spezia Ismajli vince il ballottaggio con Chabot. Verde e Gyasi con Nzola in attacco. Cosmi recupera Messias, Ounas con Simy

