Sampdoria-Napoli | orario | dove vederla in diretta TV | streaming LIVE e probabili formazioni

Advertising

juve_magazine : GAZZETTA - Sampdoria-Napoli, Gattuso propone 5 cambi rispetto alla gara con la Juve - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Sampdoria-Napoli, Gattuso propone 5 cambi rispetto alla gara con la Juve - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Sampdoria-Napoli, Gattuso propone 5 cambi rispetto alla gara con la Juve - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Sampdoria-Napoli, Gattuso propone 5 cambi rispetto alla gara con la Juve - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SECOLO XIX - Sampdoria, Ranieri-Ferrero ultimi fuochi, e ora il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Napoli

... ore 18:00 (SKY) Udinese - Torino, ore 20:45 (DAZN) Domenica 11 aprile Inter - Cagliari, ore 12:30 (DAZN) Verona - Lazio, ore 15:00 (DAZN) Juventus - Genoa, ore 15:00 (SKY), ore 15:......00 Spezia - Crotone Ore 18:00 Parma - Milan Ore 20:45 Udinese - Torino CLASSIFICA SERIE A Inter 71 Milan 60 Juventus 59 Atalanta 5856 Lazio 52 Roma 51 Verona 41 Sassuolo 4036 ...La partita Sampdoria - Napoli dell'11 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A ...Juan Cuadrado (Dd/E) - Reduce da una buona prova con il Napoli, il colombiano sarà confermato tra i ... ma ha comunque regalato ottimi voti ai suoi fantallenatori. Contro la Sampdoria scenderà in ...