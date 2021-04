(Di sabato 10 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Per caratteristiche dei giocatori sarebbe sostenibile? Per analizzare la fattibilità chi meglio di Fabrizio, maestro del tridente, uomo simbolo di quello campione d'Italia e poi d'Europa ...Commenta per primo L'ex attaccante della Juventus Fabrizioha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'Inter di Antonio Conte : 'Antonio fa passare il suo messaggio, ha una grande cultura del lavoro. Bravo a creare l'odio sportivo nei ...Ronaldo, Dybala e Morata insieme la Juventus non li ha mai avuti o quasi ... Per analizzare la fattibilità chi meglio di Fabrizio Ravanelli, maestro del tridente, uomo simbolo di quello campione ...L'ex attaccante della Juve ha commentato il lavoro del tecnico con l'Inter e la grande voglia di vincere della squadra nerazzurra ...