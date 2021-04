Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

Advertising

vololibero12345 : @Lolitablack77 Io ancora rimpiango quando si andava in discoteca... Mi piacerebbe tornarci Se le riaprono Ma non… - Nicol79938739 : RT @boni_castellane: 'Da lunedì riaprono i negozi ma non dobbiamo abusarne'. Esattamente che cazzo vuol dire? Che bisogna mettersi due masc… - GiuliaTamagnin1 : RT @boni_castellane: 'Da lunedì riaprono i negozi ma non dobbiamo abusarne'. Esattamente che cazzo vuol dire? Che bisogna mettersi due masc… - ilpepp2 : @DSantanche Ma ancora a pensà a Conte stai?? Ma quando lo riaprono il Twiga? - AstroKay_ : Quando riaprono i parrucchieri sto andando in crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Money.it

... erano già rientrati in aula a partire da mercoledì 7 aprile,erano stati riaperti anche nidi e materne. Da lunedì, rientro pieno anche per le classi seconde e terze delle medie.i ...Con lo stop al coprifuoco, il 26 aprile,cinema e teatri . Leggi Anche Vaccino Covid, ... A maggioil 70% dei sammarinesi sarà vaccinato, in prevalenza con lo Sputnik, il territorio non ...Penso che tanto in Liguria quanto nel resto del Paese gli albergatori debbano sapere quando riaprirà la mobilità per poter riaprire le loro strutture e assumere il personale e lo stesso vale per gli ...“Credo che ci siano tutte le condizioni per iniziare a ragionare di riaperture dal 20 aprile, c’è bisogno di dare una prospettiva alle categorie. Penso che tanto in Liguria quanto nel resto del Paese ...