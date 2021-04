Pio D’Antini chi è il comico di Pio e Amedeo | età | storia | esordi e curiosità

Leggi su viagginews

(Di sabato 10 aprile 2021) Scopriamo chi è Pio, età, carriera,sulche fa parte del duo Pio e. Pioè un attoreitaliano che è diventato famoso in tutta Italia grazie alla collaborazione dell’amico d’infanziaGrieco in Emigratis. Il programma prevedeva che i due attori comici andassero in giro per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com