Parroco stroncato dal Covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati (Di sabato 10 aprile 2021) E' morto per all'età di 73 anni da pochi giorni compiuti, il Parroco di Poggio di Bretta (Ascoli), don Giuseppe Bachetti. Aveva celebrato l'ultima messa la domenica delle Palme. All'inizio come aveva ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) E' morto per all'età di 73 anni da pochi giorni compiuti, ildi Poggio di Bretta (Ascoli), don Giuseppe Bachetti. Aveva celebrato l'ultima messa la domenica delle Palme. All'inizio come aveva ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Ascoli Parroco stroncato dal #covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati - LinaVadal : RT @leggoit: #Ascoli Parroco stroncato dal #covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati - italianfirst2 : Parroco stroncato dal Covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati - leggoit : #Ascoli Parroco stroncato dal #covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati - francobus100 : Parroco stroncato dal Covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati… -

Ultime Notizie dalla rete : Parroco stroncato Parroco stroncato dal Covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati E' morto per all'età di 73 anni da pochi giorni compiuti, il parroco di Poggio di Bretta (Ascoli), don Giuseppe Bachetti. Aveva celebrato l'ultima messa la domenica delle Palme. All'inizio come aveva annunciato sui social accusava solo febbre e tosse ma poi le ...

In centinaia online per l'addio a don Mauro di Barbara Calderola "Ha servito per tutta la vita". L'arcivescovo di Milano celebra l'ultimo saluto a don Mauro Radice, il parroco di Agrate stroncato dal Covid dopo un mese di lotta in ospedale. Tre comunità sotto choc, ci sono anche Omate e Caponago nella Casa di Betania, la parrocchia allargata che da mercoledì è ...

Parroco stroncato dal Covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli... corriereadriatico.it Parroco stroncato dal Covid e in un'altra chiesa scoppia un focolaio con sacerdote e fedeli infettati E' morto per Covid all'età di 73 anni da pochi giorni compiuti, il parroco di Poggio di Bretta (Ascoli), don Giuseppe Bachetti. Aveva celebrato l'ultima messa la domenica delle Palme. All'inizio come ...

In centinaia online per l’addio a don Mauro di Barbara Calderola "Ha servito per tutta la vita". L’arcivescovo di Milano celebra l’ultimo saluto a don Mauro Radice, il parroco di Agrate stroncato dal Covid dopo un mese di lotta in ospedale. Tre ...

E' morto per all'età di 73 anni da pochi giorni compiuti, ildi Poggio di Bretta (Ascoli), don Giuseppe Bachetti. Aveva celebrato l'ultima messa la domenica delle Palme. All'inizio come aveva annunciato sui social accusava solo febbre e tosse ma poi le ...di Barbara Calderola "Ha servito per tutta la vita". L'arcivescovo di Milano celebra l'ultimo saluto a don Mauro Radice, ildi Agratedal Covid dopo un mese di lotta in ospedale. Tre comunità sotto choc, ci sono anche Omate e Caponago nella Casa di Betania, la parrocchia allargata che da mercoledì è ...E' morto per Covid all'età di 73 anni da pochi giorni compiuti, il parroco di Poggio di Bretta (Ascoli), don Giuseppe Bachetti. Aveva celebrato l'ultima messa la domenica delle Palme. All'inizio come ...di Barbara Calderola "Ha servito per tutta la vita". L’arcivescovo di Milano celebra l’ultimo saluto a don Mauro Radice, il parroco di Agrate stroncato dal Covid dopo un mese di lotta in ospedale. Tre ...