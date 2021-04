Parma Milan 1-3: rossoneri corsari nonostante l’espulsione di Ibrahimovic (Di sabato 10 aprile 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Tardini”, Parma e Milan si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi Parma Milan 1-3 MOVIOLA 1? Partiti – Del Milan il primo pallone del match. 5? Tiro di Kessié – Conclusione dell’ivoriano che intercetta una rimessa laterale sbagliata di Conti, il suo tiro è deviato da Sepe in corner. 8? Gol del Milan – Rebic raccoglie palla da Ibrahimovic e realizza di destro la rete del vantaggio. 11? Occasione per il Milan – Punizione di Calhanoglu per Ibrahimovic che non ci arriva nonostante ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi1-3 MOVIOLA 1? Partiti – Delil primo pallone del match. 5? Tiro di Kessié – Conclusione dell’ivoriano che intercetta una rimessa laterale sbagliata di Conti, il suo tiro è deviato da Sepe in corner. 8? Gol del– Rebic raccoglie palla dae realizza di destro la rete del vantaggio. 11? Occasione per il– Punizione di Calhanoglu perche non ci arriva...

Advertising

AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - PianetaMilan : - Corriere : Parma-Milan 1-3: Rebic, Kessie e Leao in gol, ma la vittoria è sofferta. Ibrahimovic espulso -