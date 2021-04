“Non ci vedo più”: la grande commozione di Orietta Berti a Canzone Segreta (Di sabato 10 aprile 2021) Orietta Berti nella puntata di Canzone Segreta trasmessa venerdì 9 aprile ha ricevuto una dedica che l’ha commossa fino a farla piangere. “Non ci vedo più” ha detto la famosa cantante ed è scoppiata a piangere sul palco. Orietta Berti emozionante ed emozionata da una Canzone di Umberto Bindi Quando le persone sono ‘vere’ e anche i loro sentimenti, una semplice Canzone arriva dritta al cuore. “Non ci vedo più” ha detto la cantante Orietta Berti a Canzone Segreta, show musicale del sabato sera di Rai1, condotto da Serena Rossi. Si è trattato di un brano di Umberto Bindi, la Canzone dedicata e interpretata per lei da ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 aprile 2021)nella puntata ditrasmessa venerdì 9 aprile ha ricevuto una dedica che l’ha commossa fino a farla piangere. “Non cipiù” ha detto la famosa cantante ed è scoppiata a piangere sul palco.emozionante ed emozionata da unadi Umberto Bindi Quando le persone sono ‘vere’ e anche i loro sentimenti, una semplicearriva dritta al cuore. “Non cipiù” ha detto la cantante, show musicale del sabato sera di Rai1, condotto da Serena Rossi. Si è trattato di un brano di Umberto Bindi, ladedicata e interpretata per lei da ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vedo Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 10 aprile: Aurora Tropea ancora furiosa Sarò sincera: se non lo vedo mi manca, quindi cerco di stare insieme a lui il più possibile. Lo vedo come l'uomo giusto per starmi accanto nel futuro. Per ora mi piace da impazzire (?) Lo stavo ...

Quando Filippo non strinse la mano ad Almirante Lei sorridente in abito color salmone, lui vispo e curioso, con non poca ironia nelle domande (che mi feci riferire: "quanti sono i comunisti a Napoli? Vi vedo piuttosto prosperi…! "). Feci in ...

Iv: Scalfarotto, 'non vedo disimpegno Renzi' Metro "Play off, siamo pronti L’Emma Villas se la gioca" Non fa eccezione Rocco Barone: "Siamo pronti, non vediamo l’ora di iniziare questo ‘nuovo campionato’ – sottolinea il centrale – Sicuramente queste due-tre settimane senza partite ufficiali ci hanno ...

Marc Marquez torna sulla moto, c’è l’ok dei medici: «Ci vediamo a Portimao» «Ci vediamo a Portimao», l’appuntamento con il prossimo gran premio di Motogp, in programma in Portogallo dal 16 al 18 aprile, è firmato Marc Marquez. Il campione spagnolo l’ha scritto sul suo profilo ...

