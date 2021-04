Nintendo si concentrerà maggiormente su giochi originali in futuro – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente diShuntaro Furukawa ha detto che la sua compagnia sisulla produzione diin.. In una recente intervista il presidente diShuntaro Furukawa ha detto che la sua compagnia sisulla produzione diin. Le fortune della grande N, finora, si sono basate per la maggior parte sullo sviluppo e l’evoluzione di franchise sviluppati a cavallo tra gli anni 80? e i 90?. Negli ultimi 20 anni, infatti, le uniche nuove IP di spessore prodotte dalla grande N sono state Splatoon (2015), Wii Sports (2006) e … NotizieL'articolo...

Advertising

infoitscienza : Nintendo si concentrerà maggiormente su giochi originali in futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo concentrerà

Multiplayer.it

...una nuova visuale prospettiva basata sull'impiego della telecamera laterale e sisulle ... PS4, Xbox One,Switch e PC e che a partire dall'anno scorso è diventato free - to - play . ...... dunque è plausibile che siinvece sui giochi in arrivo. Il sistema inoltre utilizzerà ... Vedremo se questi rumor troveranno conferma o meno in un annuncio ufficiale da parte di. ...