Musumeci | falsità su falsità per speculare su tragedia siciliani

Interviene in prima persona, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito ai dati che riguardano la situazione epidemiologica e la campagna di vaccinazione in Sicilia. "Il mio governo non ha interesse a nascondere né i morti, né i guariti - ha chiosato Musumeci -. E` in atto una ignobile campagna di denigrazione messa in piedi dall'opposizione che è alla ricerca della credibilità perduta. Tanti sciacalli e iene ci accerchiano ma i siciliani sanno che sono oggi governati da persone perbene".Riferendosi alle polemiche e alle ricostruzioni di alcuni mass media sul dato riferito ai 258 morti e ai 6.000 guariti ricalcolati ieri, il governatore ha spiegato: "I flussi che riguardano la comunicazione dei dati inviati a Roma seguono due direttrici. Una riguarda la comunicazione che dalle Aziende va all'Istituto superiore di ...

