Morte Ricci, bandiere a mezz'asta alla Rocca dei Rettori

Tempo di lettura: < 1 minuto

Bandiere a mezz'asta alla Rocca dei Rettori in segno di lutto per la scomparsa del dott. Claudio Ricci, Presidente della Provincia dal 2014 al 2017. Lo ha disposto il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

anteprima24 : ** Morte #Ricci, bandiere a mezz'asta alla Rocca dei Rettori ** - anteprima24 : ** Politica e istituzioni sannite in lutto: il cordoglio per Claudio Ricci ** - fab_ricci : Quando muore un comunista. Ciao Stefano, le idee di rivolta non sono mai morte - cla_ricci : @PinoVaccaro77 Io continuo a vedere sempre una difesa di casta, mai come nel vostro lavoro. Invece di commemorare l… - vittoriasaccoo : non mi fa paura la morte ma la gente che preferisce i ragazzi con i capelli lisci a quelli con i capelli ricci si. -