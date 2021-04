Milano, trecento giovani in strada per video rap: lanci di pietre contro la polizia. Dispersi con un lacrimogeno (Di sabato 10 aprile 2021) Un gruppo di circa 300 ragazzi si è ritrovato per un video rap in via Micene , alla periferia di Milano, senza alcun distanziamento intorno alle 17.30. Sul posto, mentre dalla centrale operativa la ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) Un gruppo di circa 300 ragazzi si è ritrovato per unrap in via Micene , alla periferia di, senza alcun distanziamento intorno alle 17.30. Sul posto, mentre dalla centrale operativa la ...

