Milan, Leao esulta: “Importante vincere per ritrovare fiducia” (Di sabato 10 aprile 2021) Rafael Leao riporta il sorriso in casa Milan. Dopo il pari contro la Sampdoria in casa, i rossoneri si riscattano e conquistano una vittoria Importante sul campo del Parma con il punteggio di 3-1, con la rete dell'attaccante proprio in pieno recupero a chiudere la gara. Il successo permette di non lasciar scappare via l'Inter e di respingere l'assalto di Juventus e Atalanta, giunte alle spalle della squadra di Stefano Pioli.caption id="attachment 1119393" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionLE PAROLE DI LeaoLeao ha analizzato la prestazione del Milan ai microfoni di Sky Sport: "Mancano ancora tante partite. Questa gara è Importante per noi, per continuare con fiducia. Penso che la nostra squadra abbia fatto un bel lavoro. Ho voluto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Rafaelriporta il sorriso in casa. Dopo il pari contro la Sampdoria in casa, i rossoneri si riscattano e conquistano una vittoriasul campo del Parma con il punteggio di 3-1, con la rete dell'attaccante proprio in pieno recupero a chiudere la gara. Il successo permette di non lasciar scappare via l'Inter e di respingere l'assalto di Juventus e Atalanta, giunte alle spalle della squadra di Stefano Pioli.caption id="attachment 1119393" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionLE PAROLE DIha analizzato la prestazione delai microfoni di Sky Sport: "Mancano ancora tante partite. Questa gara èper noi, per continuare con. Penso che la nostra squadra abbia fatto un bel lavoro. Ho voluto ...

Advertising

SkySport : PARMA-MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Rebic (8') ? #Kessié (43') ? #Gagliolo (66') ? #Leao (90+4') ??… - AntoVitiello : #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso… - AntoVitiello : #Leao in gruppo con il #Milan, verso il recupero in vista di #ParmaMilan - SiaranBolaLive : FT #SerieA Parma 1-3 AC Milan (Gagliolo 66'---Ante Rebic 9', Kessie 44', Leao 94') - Assurba84248179 : Il #milan ritorna correre stendendo le resistenze di un #parma sempre più vicino al baratro della #SerieB. Decisivi… -