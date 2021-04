M5S, ecco ‘linee guida per Neo-Movimento’ (Di sabato 10 aprile 2021) Dalla definizione delle nuove cinque stelle che dovranno incarnare i valori del M5S 2.0 al rapporto con la società civile; dall’organizzazione territoriale alla formazione. In un documento trasmesso dal direttivo ai deputati, che l’Adnkronos ha potuto visionare, il M5S chiede ai parlamentari di elaborare le “linee guida per il Neo-Movimento” in vista dell’incontro di domani con Giuseppe Conte. “Anche all’esito degli Stati Generali è emersa la necessità di adottare una ‘Carta dei principi e dei valori’ al fine di assumere una chiara identità politica e di indicare le più essenziali caratteristiche e finalità della proposta politica. Quali principi e valori, in questa prospettiva, sarebbero da assumere come assolutamente fondamentali?” è il primo quesito posto dal direttivo M5S ai deputati pentastellati. “Le originarie cinque stelle di cui alla Carta di Firenze del 2009 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Dalla definizione delle nuove cinque stelle che dovranno incarnare i valori del M5S 2.0 al rapporto con la società civile; dall’organizzazione territoriale alla formazione. In un documento trasmesso dal direttivo ai deputati, che l’Adnkronos ha potuto visionare, il M5S chiede ai parlamentari di elaborare le “lineeper il Neo-Movimento” in vista dell’incontro di domani con Giuseppe Conte. “Anche all’esito degli Stati Generali è emersa la necessità di adottare una ‘Carta dei principi e dei valori’ al fine di assumere una chiara identità politica e di indicare le più essenziali caratteristiche e finalità della proposta politica. Quali principi e valori, in questa prospettiva, sarebbero da assumere come assolutamente fondamentali?” è il primo quesito posto dal direttivo M5S ai deputati pentastellati. “Le originarie cinque stelle di cui alla Carta di Firenze del 2009 ...

