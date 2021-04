LOL – Chi Ride È Fuori: il futuro dei programmi televisivi (Di sabato 10 aprile 2021) L’ultimo prodotto di casa Amazon è fresco e divertente. LOL apre una nuova pista per i futuri programmi televisivi italiani Dal 1° Aprile sono stati caricati su Amazon Prime Video i primi 4 episodi del nuovo programma condotto da Fedez e Mara Maionchi “LOL – Chi Ride È Fuori“, e successivamente, una settimana dopo, sono stati aggiunti gli ultimi due episodi, con annesso vincitore dalla prima edizione. Cos’è LOL? Il nuovo prodotto di Amazon non è altro che un classico game show televisivo con format comico, ispirato dal programma giapponese “HITOSHI MATSUMOTO: Presents Documental“. Qui 10 comici si sfideranno a suon di battute e gag improvvisate per 6 ore, con l’intento di strappare un sorriso agli avversari e i due giudici, l’host e il co-host, avranno il compito di visionare il tutto dalla loro “control ... Leggi su zon (Di sabato 10 aprile 2021) L’ultimo prodotto di casa Amazon è fresco e divertente. LOL apre una nuova pista per i futuriitaliani Dal 1° Aprile sono stati caricati su Amazon Prime Video i primi 4 episodi del nuovo programma condotto da Fedez e Mara Maionchi “LOL – Chi“, e successivamente, una settimana dopo, sono stati aggiunti gli ultimi due episodi, con annesso vincitore dalla prima edizione. Cos’è LOL? Il nuovo prodotto di Amazon non è altro che un classico game show televisivo con format comico, ispirato dal programma giapponese “HITOSHI MATSUMOTO: Presents Documental“. Qui 10 comici si sfideranno a suon di battute e gag improvvisate per 6 ore, con l’intento di strappare un sorriso agli avversari e i due giudici, l’host e il co-host, avranno il compito di visionare il tutto dalla loro “control ...

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - vully_06 : Spoiler su LOL- chi ride è fuori - - - - - - - Posaman è Lillo - _Bixbite : Ma questo imprenditore dei miei stivali in quale parte dell'italia lo offre sto lavoro? No perché ho letto che offr… -