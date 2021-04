LIVE Italia-Inghilterra 3-48, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: le azzurre crollano verticalmente (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – La formazione dell’Italia – Il programma del match 67? L’Italia va per la mischia, ma non riesce a ripartire: continua la pressione inglese. 65? Attacca da ogni lato l’Inghilterra e l’Italia non riesce più a trovare le connessioni per poter difendere. 63? Scarratt non sbaglia un colpo: 48-3. 62? DOW!! ORMAI E’ UNA MATTANZA! L’Inghilterra E’ INCONTENIBILE! 46-3! Qualsiasi pallone giocato dalla formazione di Middleton, si trasforma in oro. Crollo verticale dell’Italia. 61? Scarratt è ancora una volta precisa col calcio: 41-3. 60? ROWLAND! L’Inghilterra NON SI FERMA PIU’! Splendido slalom della n.10 inglese che elude le marcature azzurre. Intensità ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – La formazione dell’– Il programma del match 67? L’va per la mischia, ma non riesce a ripartire: continua la pressione inglese. 65? Attacca da ogni lato l’e l’non riesce più a trovare le connessioni per poter difendere. 63? Scarratt non sbaglia un colpo: 48-3. 62? DOW!! ORMAI E’ UNA MATTANZA! L’E’ INCONTENIBILE! 46-3! Qualsiasi pallone giocato dalla formazione di Middleton, si trasforma in oro. Crollo verticale dell’. 61? Scarratt è ancora una volta precisa col calcio: 41-3. 60? ROWLAND! L’NON SI FERMA PIU’! Splendido slalom della n.10 inglese che elude le marcature. Intensità ...

