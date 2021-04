La Polizia di Stato festeggia i suoi 169 anni (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Oggi la Polizia di Stato festeggia i suoi 169 anni. Anni ricchi di cambiamenti, che vengono ricordati il 10 aprile, giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge 121 che, come evidenziato dalle parole del capo della Polizia Lamberto Giannini, "portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una Polizia moderna e a forte identità civile". Per il secondo anno consecutivo, l'emergenza epidemiologica impone la massima sobrietà nelle celebrazioni. Nella mattinata di ieri il capo della Polizia - accompagnato dai vicecapi, dai direttori centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e da una rappresentanza del personale - è Stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica. E proprio per ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Oggi ladi169 anni. Anni ricchi di cambiamenti, che vengono ricordati il 10 aprile, giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge 121 che, come evidenziato dalle parole del capo dellaLamberto Giannini, "portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando unamoderna e a forte identità civile". Per il secondo anno consecutivo, l'emergenza epidemiologica impone la massima sobrietà nelle celebrazioni. Nella mattinata di ieri il capo della- accompagnato dai vicecapi, dai direttori centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e da una rappresentanza del personale - èricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica. E proprio per ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto… - poliziadistato : 169° #AnniversarioPolizia In diretta dal @Quirinale l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella… - FF_AAediPolizia : RT @Viminale: 169° #AnniversarioPolizia, #Lamorgese: sempre presenti tra la gente per coglierne le necessità e anticipare segnali di possib… - espodieg : Festa x la #polizia buon compleanno! #10aprile #AscoltiTv #sangiulia #emanet #COVID #COVID19… - MichelaDiDomen4 : RT @Viminale: 169° #AnniversarioPolizia, #Lamorgese: sempre presenti tra la gente per coglierne le necessità e anticipare segnali di possib… -