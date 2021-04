Giornalista ucciso, freddato ad Atene con 17 colpi di pistola davanti casa (Di sabato 10 aprile 2021) Un famoso Giornalista ucciso in un agguato teso per zittirlo: le inchieste della vittima erano scottanti e molto scomode per alcuni. Giornalista ucciso, il drammatico episodio è avvenuto ad Atene, la capitale della Grecia. La vittima si chiamava Giorgos Karaivaz ed era famoso per le sue inchieste di cronaca nera. Karaivaz era molto noto anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 aprile 2021) Un famosoin un agguato teso per zittirlo: le inchieste della vittima erano scottanti e molto scomode per alcuni., il drammatico episodio è avvenuto ad, la capitale della Grecia. La vittima si chiamava Giorgos Karaivaz ed era famoso per le sue inchieste di cronaca nera. Karaivaz era molto noto anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

