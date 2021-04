Funerali Principe Filippo, perché non saranno di Stato (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo la notizia della morte del Principe Filippo che ha sconvolto l’Inghilterra e il mondo, arrivano le prime notizie riguardo i Funerali del marito della Regina Elisabetta. Dopo che la scomparsa del Duca di Edimburgo è stata annunciata, i sudditi hanno iniziato a lasciare omaggi floreali fuori dai cancelli di Buckingham Palace. In centinaia hanno depositato fuori dalla residenza cartoline, fiori e candele per ricordare Filippo. A poche ore dalla morte di Filippo, i reali hanno chiesto ai sudditi di rispettare le restrizioni imposte dal Coronavirus, evitando assembramenti e affollamenti. Inoltre è Stato chiesto di non cercare in nessun modo di partecipare agli eventi funebri, seguendo le regole dettate dalla sanità pubblica. La Union Jack a Buckingham Palace è a mezz’asta e le esequie ... Leggi su dilei (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo la notizia della morte delche ha sconvolto l’Inghilterra e il mondo, arrivano le prime notizie riguardo idel marito della Regina Elisabetta. Dopo che la scomparsa del Duca di Edimburgo è stata annunciata, i sudditi hanno iniziato a lasciare omaggi floreali fuori dai cancelli di Buckingham Palace. In centinaia hanno depositato fuori dalla residenza cartoline, fiori e candele per ricordare. A poche ore dalla morte di, i reali hanno chiesto ai sudditi di rispettare le restrizioni imposte dal Coronavirus, evitando assembramenti e affollamenti. Inoltre èchiesto di non cercare in nessun modo di partecipare agli eventi funebri, seguendo le regole dettate dalla sanità pubblica. La Union Jack a Buckingham Palace è a mezz’asta e le esequie ...

