Farris, vice Inzaghi: “Col Verona partita fondamentale per puntare alla Champions. Inzaghi? Con la tecnologia è stato sempre con noi” (Di sabato 10 aprile 2021) Con Simone Inzaghi, positivo al Coronavirus e in isolamento con il resto della sua famiglia, è toccato al suo vice Massimiliano Farris, presentare la sfida contro il Verona di domani: “Settimana particolare dopo la positività di Inzaghi. La cosa fondamentale è che lui e la sua famiglia stiano bene. Ha interagito con noi, la tecnologia aiuta, è mancata la presenza fisica, non quella carismatica. Grazie alla tecnologia ha seguito gli allenamenti live e la squadra ha reagito bene”. Sul Verona: “Conosciamo molto bene l’Hellas Verona, gioca bene ed ha concetti ben chiari, fa dell’intensità una delle armi principali. Dovremo mettere in campo tanta voglia, non dovremo essere ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Con Simone, positivo al Coronavirus e in isolamento con il resto della sua famiglia, è toccato al suoMassimiliano, presentare la sfida contro ildi domani: “Settimana particolare dopo la positività di. La cosaè che lui e la sua famiglia stiano bene. Ha interagito con noi, laaiuta, è mancata la presenza fisica, non quella carismatica. Grazieha seguito gli allenamenti live e la squadra ha reagito bene”. Sul: “Conosciamo molto bene l’Hellas, gioca bene ed ha concetti ben chiari, fa dell’intensità una delle armi principali. Dovremo mettere in campo tanta voglia, non dovremo essere ...

