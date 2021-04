Emilio Fede ricoverato “in gravi condizioni” al San Raffaele di Milano (Di sabato 10 aprile 2021) Il giornalista Emilio Fede è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex direttore del Tg4, che compirà 90 anni a giugno, era stato ricoverato lo scorso novembre al “Covid residence” di Ponticelli, una struttura dell’Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non gravi. Fede, secondo quanto riporta il quotidiano “Il Roma”, si è però nuovamente infettato e già da due mesi era ricoverato al San Raffaele. Le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate dopo essersi negativizzato. Ora le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate e da qui la decisione di ricoverare il giornalista nel capoluogo ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021) Il giornalistainmoltoall’ospedale Sandi. L’ex direttore del Tg4, che compirà 90 anni a giugno, era statolo scorso novembre al “Covid residence” di Ponticelli, una struttura dell’Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non, secondo quanto riporta il quotidiano “Il Roma”, si è però nuovamente infettato e già da due mesi eraal San. Le suesono improvvisamente peggiorate dopo essersi negativizzato. Ora le suedi salute sono improvvisamente peggiorate e da qui la decisione di ricoverare il giornalista nel capoluogo ...

