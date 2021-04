Dottor Costa su Marc Marquez | “Sarà più forte di prima”

(Di sabato 10 aprile 2021) IlClaudio, fondatore della Clinica mobile nella MotoGP, parla del ritorno in scena di. L’otto volte campione del Mondo è infatti pronto a rientrare in pista e dopo l’ultima visita medica sembra che nulla possa impedire al spagnolo di risultare “Fit to race” anche nell’ultima visitadel GP del Portogallo. Per oltre tre decenni ilè stato la figura medica di riferimento dei piloti del Motomondiale, divenendo conosciuto e apprezzato tanto dagli appassionati quanto dagli addetti ai lavori. Nelle ultime ore, ai microfoni di Moto.it, ilè tornato a parlare dell’ormai certo rientro die dell’impatto che lo spagnolo avrà nel ...

... Licio Livini, ha effettuato in mattinata un sopralluogo negli spazi di via Andreadando il ... 'abbiamo inviato alVincenzo Landro una comunicazione chiedendo di interessare i colleghi dell'...... con l'ultima Ivonne, francese, si trasferì ad Antibes sullaazzurra dove viveva in inverno, ... Dal suo trasferimento in Svizzera nacque IlFisher a Ginevra, ovvero la cena delle bombe è ...Felicissimi per il ritorno in pista di Marc, Claudio non ha dubbi: Le ferite gli daranno energie insperabili, lui non è uomo di mezze misure: può finire sul podio. Gli avversari saranno più consapevol ...ROMA - "L'occasione del Recovery rappresenta una grande opportunità perche' una buona parte di queste risorse sarà destinato alla sanità". Lo afferma Andrea Costa sottosegretario alla Salute, interven ...