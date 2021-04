Cremonese-Pordenone 2-1 | i grigiorossi vincono in rimonta

(Di sabato 10 aprile 2021)2-1. Al Giovanni Zini iincontro ilnella 33° giornata di campionato di Serie B. Al 5? Zammarini sblocca il match, poi al 35? Valeri trova il pareggio, mentre nella ripresa Strizzolo firma il gol del vantaggio per i padroni di casa. Cos’è successo nel primo tempo? Ivanno subito subito vicini al vantaggio con Gaetano, la cui conclusione termina però di poco fuori. Poi sugli sviluppi del calcio d’angolo viene annullato un gol proprio all’attaccante dellaper fuorigioco. Al 6? i friulani trovano il gol del vantaggio alla prima occasione utile con Zammarini che, servito da un perfetto assist rasoterra di Ciurria, spedisce il pallone in rete. 0-1. Al 10? Zammarini ...

Advertising

USCremonese : Valeri e Strizzolo regalano la vittoria ai grigiorossi contro il Pordenone #cremonese #usc #cremo #legab #seriebkt… - PicenoTime : VIDEO Cremonese-Pordenone 2-1, le voci di Pecchia e Domizzi (“Ascoli ha vinto? Guardiamo a noi stessi”)… - MondoNapoli : TMW - Ottima prestazione di Gaetano in Cremonese-Pordenone - - paoloangeloRF : LE PAGELLE DI CREMONESE - PORDENONE - Gaetano e Buonaiuto ispirati - UdineseTV : Serie B, Cremonese-Pordenone termina 2-1 - -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Pordenone

2 - 1 Laraccoglie 13 punti in 5 partite tenendo così lontana la zona playout e vedendo la salvezza più vicina. I grigiorossi di Pecchia battono nello scontro diretto ...Vince in rimonta 2 - 1 lasule mette un mattone pesante per la salvezza, inguaiando invece i ramarri. Nel match del tardo pomeriggio finisce 1 - 1 la sfida fra Frosinone e ...Cremonese-Pordenone 2-1. I grigiorossi si impongono per 2 a 1 sul Pordenone al Giovanni Zini nella 33° giornata di campionato di Serie B.La squadra di Sottil supera i Lupi in classifica. La Spal sbanca (1-2) Lecce: pugliesi sconfitti dopo 11 risultati utili consecutivi. Tris Salernitana, k.o. il Pordenone pari (1-1) del Pescara a Bresc ...