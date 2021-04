Costacurta: “Donnarumma? Meno baci alla maglia e più dimostrazioni” (Di sabato 10 aprile 2021) Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport, dicendo la sua su Gigio Donnarumma e il suo futuro, col contratto in scadenza: “Non riesco a entrare nella testa di Donnarumma. Anche noi abbiamo avuto procuratori... Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 aprile 2021) Alessandro, ex difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport, dicendo la sua su Gigioe il suo futuro, col contratto in scadenza: “Non riesco a entrare nella testa di. Anche noi abbiamo avuto procuratori...

lccatt : RT @cmdotcom: #Costacurta a #Donnarumma: 'Meno baci alla maglia e più dimostrazioni! Comportamento che non mi piace' - calabbrish : RT @Alemilanista86: 'No non posso entrare nella testa di Donnarumma. Noi abbiamo deciso di rimanere al Milan come ha detto Paolo. Abbiamo r… - gilnar76 : Costacurta: «Donnarumma? Inutile baciare la maglia se…» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti #Milannews… - It_Tre : Uno difende i nostri colori ancora oggi anche potrebbe guadagnare ?? altrove #Donnarumma L’altro per ?? va in TV ogni… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Costacurta a #Donnarumma: 'Meno baci alla maglia e più dimostrazioni! Comportamento che non mi piace' -

