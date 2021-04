Conferenza stampa Semplici: «Inter? Pronti ad una gara di sofferenza» (Di sabato 10 aprile 2021) Conferenza stampa Semplici: le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro l’Inter, match valido per la 30ª giornata di Serie A Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. NAINGGOLAN – «Quando un allenatore fa una scelta, la fa di comune accordo con il giocatore. Non vedo problematiche. Radja è un ottimo giocatore, ha dimostrato di saper fare più ruoli e ora sta davanti la difesa. Il Cagliari non ha giocato come qualcuno voleva ma le occasioni create e la voglia di pareggiare mostrano come la squadra sia propositiva, di carattere. La squadra cerca di fare il suo meglio, proviamo a lavorare ancora di più». LA PARTITA DI DOMANI – «Bisogna fare una partita ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021): le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro l’, match valido per la 30ª giornata di Serie A Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato inalla vigilia dellacontro l’. NAINGGOLAN – «Quando un allenatore fa una scelta, la fa di comune accordo con il giocatore. Non vedo problematiche. Radja è un ottimo giocatore, ha dimostrato di saper fare più ruoli e ora sta davanti la difesa. Il Cagliari non ha giocato come qualcuno voleva ma le occasioni create e la voglia di pareggiare mostrano come la squadra sia propositiva, di carattere. La squadra cerca di fare il suo meglio, proviamo a lavorare ancora di più». LA PARTITA DI DOMANI – «Bisogna fare una partita ...

