Cinque azzurri a Montecarlo, Fognini difende il titolo (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Sono Cinque i tennisti azzurri che da domenica, sui campi in terra rossa del Country Club di Roccabruna, cercheranno di conquistare il titolo di Principe di Monaco. Andrà in scena, a porte chiuse, il Montecarlo Rolex Masters, secondo Masters 1000 della stagione, dopo il torneo di Miami, che la scorsa settimana ha visto grande protagonista l'azzurro Jannik Sinner, arresosi soltanto in finale. A guidare la pattuglia tricolore sarà Fabio Fognini, detentore del titolo. Il tennista ligure, infatti, nel 2019 vinse il torneo monegasco, non disputato lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19. Fognini è stato il primo e, fino a oggi, l'unico azzurro in grado di vincere una prova così prestigiosa del circo internazionale della racchetta da quando nel 1990 è nato il circuito "ATP Championships ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Sonoi tennistiche da domenica, sui campi in terra rossa del Country Club di Roccabruna, cercheranno di conquistare il titolo di Principe di Monaco. Andrà in scena, a porte chiuse, ilRolex Masters, secondo Masters 1000 della stagione, dopo il torneo di Miami, che la scorsa settimana ha visto grande protagonista l'azzurro Jannik Sinner, arresosi soltanto in finale. A guidare la pattuglia tricolore sarà Fabio, detentore del titolo. Il tennista ligure, infatti, nel 2019 vinse il torneo monegasco, non disputato lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19.è stato il primo e, fino a oggi, l'unico azzurro in grado di vincere una prova così prestigiosa del circo internazionale della racchetta da quando nel 1990 è nato il circuito "ATP Championships ...

