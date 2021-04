Brogli elettorali a Reggio Calabria | il Governo | “in corso attività ispettiva tramite la Prefettura | saranno attuati tutti i dovuti interventi”

(Di sabato 10 aprile 2021), il casofinisce in parlamento. Il sottosegretario di Stato per il Ministero dell’Interno Carlo Sibilia risponde all’interpellanza presentata da Forza Italia e assicura il massimo impegno per dare giustizia alla città Il caso deialle amministrative dello sautunno al Comune difinisce in parlamento. Ieri, infatti, è arrivata in aula l’interpellanza che Forza Italia ha indirizzato al Ministro dell’Interno, chiedendo sul caso“di quali elementi disponga il Ministro interpellato e se intenda valutare se sussistano i presupposti per adottare iniziative di competenza ai sensi degli articoli 141 e seguenti del Testo unico delle leggi ...

Detto questo, la misura comunque riduce , e non allarga, il diritto di voto ; e parte da una premessa non dimostrata, e cioè che lo scorso novembre ci siano stati vasti. Vedi Anche ...E per non farci mancare niente, assistiamo passivamente al rapido levarsi di venti di guerra che ci coinvolgeranno inesorabilmente, dopo che i clamorosiamericani hanno scoperchiato ...Reggio Calabria, il caso brogli elettorali finisce in parlamento. Il sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Interno Carlo Sibilia risponde all'interpellanza presentata da Forza Italia e assicu ...Sui brogli elettorali reggini il Viminale è vigile. E segue con le necessarie cautela e attenzione quanto già emerso (e quanto emergerà a indagine conclusa). A Roma il “caso Reggio” non viene sottoval ...