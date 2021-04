Bisceglie | bombe di dicembre | due arresti Furono danneggiate sette auto

(Di sabato 10 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Benvetturenella notte del 23 e 302020, questo è il triste bilancio verificatosi in, probabilmente riconducibile a “sgarri” verificatisi nel mondo della droga. Nell’immediatezza numerose perquisizione domiciliari vennero eseguite la notte tra il 30 e 312020, dai Carabinieri di Trani ecoadiuvati da personale del Nucleo Eliportato “Cacciatori di Puglia” e dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (Ba), che portarono all’arresto di D. T. R., con numerosi pregiudizi di polizia soprattutto per reati afferenti gli stupefacenti, e L.G., incensurato, entrambi classe ’85, perché trovati in possesso rispettivamente di cocaina ecarta. Le ...

NoiNotizie : Bisceglie: bombe di dicembre, due arresti - LaGazzettaWeb : Bisceglie (Bt), bombe danneggiarono ben 7 auto parcheggiate: 2 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Bisceglie bombe

La Gazzetta del Mezzogiorno

... 10 maschere e 4 troni che Mabunda ha concepito utilizzando gli scarti bellici - proiettili,, ... a cura di Bruno Di Marino, si compone di 3 mostre, due in Puglia (a Lecce e a) che ...... il nativo di San Marino colpisce a ripetizione della lunga distanza realizzando ben tre... Prossima sfida sempre al PalaPulerà domenica 14 contro. Mastria Sport Academy " EPC Action Now ...Nell’immediatezza numerose perquisizione domiciliari vennero eseguite la notte tra il 30 e 31 dicembre 2020, dai Carabinieri di Trani e Bisceglie coadiuvati da ... in possesso rispettivamente di ...Ben sette autovetture danneggiate nella notte del 23 e 30 dicembre 2020, questo il triste bilancio verificatosi a Bisceglie (Bt ... trovati in possesso rispettivamente di cocaina e bombe carta. Le ...