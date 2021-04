Bbc inondata di proteste in Gran Bretagna: 'Dato troppo spazio alla morte del principe Filippo' (Di sabato 10 aprile 2021) La morte del principe Filippo all'età di 99 anni ha scosso le emittenti di tutto il mondo e in particolar modo quelle inglesi. La Bbc è letteralmente inondata di reclami da parte di ascoltatori ... Leggi su globalist (Di sabato 10 aprile 2021) Ladelall'età di 99 anni ha scosso le emittenti di tutto il mondo e in particolar modo quelle inglesi. La Bbc è letteralmentedi reclami da parte di ascoltatori ...

globalistIT : - italskipper : C'è anche chi ha protestato perché lo stravolgimento dei palinsesti ha spostato la sua amata finale di Masterchef .… - Nicolo230592 : BBC inondata di reclami per 'troppa' copertura mediatica sulla morte del Principe Filippo - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: BBC inondata di reclami per 'troppa' copertura mediatica - PlanetR7_ : BBC inondata di reclami per 'troppa' copertura mediatica sulla morte del Principe Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : Bbc inondata Bbc inondata di proteste in Gran Bretagna: 'Dato troppo spazio alla morte del principe Filippo' La morte del Principe Filippo all'età di 99 anni ha scosso le emittenti di tutto il mondo e in particolar modo quelle inglesi. La Bbc è letteralmente inondata di reclami da parte di ascoltatori furiosi per il fatto che l'emittente pubblica britannico abbia dato "troppo spazio televisivo" alla notizia della morte a 99 anni del ...

