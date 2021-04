Auditel Uomini e Donne | ecco qual è la puntata più vista della settimana dal 6 al 9 aprile 2021

(Di sabato 10 aprile 2021) Si è appena conclusa un’altranel corsoha confermato glidegli ultimi mesi. Il dating show condotto da Maria De Filippi continua ad appassionare il pubblico a casa, come dimostrano i dati d’ascolto degli scorsi giorni. Lapiùè stata quella di giovedì ottocon 2.995.000 spettatori con il 23.1% di share. A far discutere è stata la tronista Samantha Curcio contesa tra i due corteggiatori Bohdan Beyba e Alessio Ceniccola. Al secondo posto l’appuntamento di mercoledì sette, che ha registrato 3.011.000 spettatori con il 21.5% di share. Tra i protagonisti il tronista Giacomo Czerny che ha discusso sia con Carolina Ronca che con Martina Grado. Abbiamo poi la ...

Isa e Chia

ieri sera, 9 aprile 2021 Canzone segreta di Serena Rossi vince sulla replica di Ciao Darwin.e Donne : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. DayDreamer: 0.000.000 spettatori per ......49%) 6) Cado dalle nubi, Canale5: 2.996.000 spettatori (share 12,38%) 7)e donne, Canale5: 2. Rai1: 2.478.000 spettatori (share 15,47%) Tag: angela chianello ascolti tvbarbara d'urso ...Auditel ieri sera, 9 aprile 2021 Canzone segreta di Serena ... Beautiful: 2.545.000 spettatori per il 15.6% di share Una Vita: 2.587.000 spettatori per il 16.5% di share. Uomini e Donne: 2.823.000 ...A Uomini e Donne, Isabella punta il dito contro Riccardo e difende Gemma: "secondo me lui è interessato a donne giovani". Ecco il video Witty Tv ...